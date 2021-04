Coronavirus in Delhi दिल्ली में कोविड-19 के 8,521 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा है. इस दौरान पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 39 और लोगों की मौत हो गई. इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में मृतकों की संख्या बढ़कर 11,196 हो गई है. Also Read - New Covid Restrictions in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त नियम, हर हाल में दिखानी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट, नहीं तो...

बता दें कि इस वर्ष पहली बार एक दिन में 8500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं. दिल्ली में अब तक के सबसे अधिक दैनिक मामले पिछले साल 11 नवंबर को आए थे, जब 8,593 मामले आए थे, जबकि शहर में कोविड-19 से सबसे अधिक मौतें 19 नवंबर को हुई थीं, जिस दिन 131 मरीजों की मौत हो गई थी. Also Read - Does sunlight kill the coronavirus? धूप में रहने से कमजोर पड़ता है कोरोना? ताजा शोध में निकला ये नतीजा

वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 5032 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं. फिलहाल राजधानी में कोरोना के 26,631 एक्टिव मामले अभी भी हैं. Also Read - New Covid-19 Restrictions in Bihar: बिहार में 18 अप्रैल तक स्कूल बंद, नाइट कर्फ्यू पर अभी फैसला नहीं

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 मामलों में जारी उछाल के बीच, दिल्ली सरकार ने शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. इस संबंध में घोषणा शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की. मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर कहा, “कोविड के बढ़ते मामलों के कारण, दिल्ली में सभी स्कूलों (सरकारी, निजी) को अगले आदेश तक सभी वर्गों के लिए बंद किया जा रहा है.”