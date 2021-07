Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में लगातार कमी आ रही है. इसके साथ-साथ राजधानी में अब पॉजिटिविटी रेट भी 0.13% पर पहुंच गया है. राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कोरोना के 93 नए मामले सामने आए और इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई. राजधानी में इस दौरान 407 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल हुए हैं. दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केस हजार के करीब पहुंच गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 1041 सक्रिय मामले हैं. Also Read - Delhi Covid Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 93 नए मामले और 4 की मौत, लगातार दूसरे दिन 100 से कम मरीज

दिल्ली में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,34,374 हो गया है, जबकि 24,983 लोगों की अब तक इन जानलेवा वायरस की वजह से जान जा चुकी है. दिल्ली मेंअब तक 14,08,350 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं.

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को संक्रमण की दर 0.12 फीसदी थी. बुधवार को संक्रमण दर 0.12 प्रतिशत थी, जब कोविड के 94 मामले दर्ज किए गए थे और 6 मरीजों की मौत हुई थी. वहीं, दिल्ली में मंगलवार को 0.15 प्रतिशत की संक्रमण दर के साथ कोविड-19 के 101 मामले दर्ज किए गए थे और चार और मरीजों की मौत हुई थी.

Delhi reports 93 new COVID cases (positivity rate – 0.13%), 407 recoveries, and 02 deaths in the last 24 hours

Active cases: 1,041

Total recoveries: 14,08,350

Death toll: 24,983 pic.twitter.com/fPF5OBiCeo

