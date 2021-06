Delhi Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में लगातार कमी आ रही है. इसके साथ-साथ राजधानी में अब पॉजिटिविटी रेट भी 0.12% पर पहुंच गया है. राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोरोना के 94 नए मामले सामने आए और इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई. राजधानी में इस दौरान 240 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल हुए हैं. राजधानी में अब एक्टिव मामले 1500 से नीचे पहुंच गया है. Also Read - पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा- देंगे 300 यूनिट मुफ्त बिजली

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार, दिल्‍ली में इस समय कोरोना के सिर्फ 1379 एक्टिव मामले हैं, यह संख्‍या 28 फरवरी के बाद सबसे कम है. 28 फरवरी को 1335 एक्टिव मामले थे.

दिल्ली में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,34,188 हो गया है, जबकि 24,977 लोगों की अब तक इन जानलेवा वायरस की वजह से जान जा चुकी है. राजधानी में अब तक 14,07,832 लोगों ने इस बीमारी से जंग जीती है.

COVID19 | Delhi reports 94 new cases, 6 deaths, and 240 recoveries in the last 24 hours; positivity rate at 0.12% pic.twitter.com/rEe1TP1ITY

— ANI (@ANI) June 30, 2021