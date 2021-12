नई दिल्ली: दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) ने बीते 9 दिसंबर को दिल्‍ली की रोहिणी कोर्ट में (Rohini Court Blast Case) एक ब्‍लास्‍ट के मामले में बड़ा खुलासा किया है. दिल्ली पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में यहां रोहिणी जिला अदालत (Rohini Court) के भीतर कम तीव्रता के विस्फोट के मामले में डीआरडीओ (DRDO scientist) के एक वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने पड़ोसी वकील (neighboring lawyer) को मारने के लिए यह धमाका किया था. दिल्‍ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.Also Read - Agni Prime Missile: भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'Agni P' का सफल टेस्‍ट किया

During probe, we identified about 1000 cars that were present on the day of explosion. Their drivers, owners were questioned; CCTV footages from inside & outside the court complex were also examined along with people/accused who had hearings the same day: Rakesh Asthana, Delhi CP pic.twitter.com/R7R9ZJJfBD

— ANI (@ANI) December 18, 2021