कोविड19: कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की एक बार फिर वृद्ध‍ि के मद्देनजर सरकारों सतर्कता बरतना शुरू कर दी है. हरियाणा सरकार ने दिल्‍ली से लगे चार जिलों में मास्‍क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, चार ज़िले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में घर से बाहर निकलने और सार्वजनिक स्‍थलों और यात्रा करते समय मास्‍क को पहनना जरूरी कर दिया गया है. इससे एक दिन पहले दिल्‍ली में भी मास्‍क पहनना जरूरी कर दिया गया है.

#UPDATE | A fine of Rs 500 will be imposed on violators for not wearing masks in Delhi: Sources#COVID19

