Delhi: मेयर चुनाव के बाद MCD में जमकर हुआ हंगामा, स्टैंडिंग कमेटी पर आप-बीजेपी के सदस्यों के बीच हुई हाथपाई

नई दिल्ली: महापौर के चुनाव के बाद MCD मुख्यालय सिविक सेंटर में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया और एक-दूसरे से हाथापाई करते हुए नजर आए हैं. बीजेपी और आप ने एकदूसरे पर हमला करने और गुंडागर्दी का आरोप लगाया है.

वीडियो में एक दूसरे पर सदन की सामग्री फेंकते हुए नजर आ रहे हैं. दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के छह सदस्यों के चयन का चुनाव बुधवार को सदन में हंगामे के कारण रुक गया. एक घंटे बाद पुनः एमसीडी हाउस की कार्यवाही शुरू होगी. यह बात दिल्ली मेयर की मेयर ने कही है.