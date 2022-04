Jahangirpuri violence, Delhi, Delhi Police, दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली के जहांगरीपुर में बीते दिनों 16 अप्रैल हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्‍लिम समुदाय के बीच हुए विवाद के बाद पथराव, आगजनी, गोलीबारी समेत हिंसक घटनाओं के बाद सुर्खियों में अतिक्रमण विरोधी मुहिम ‘बुल्‍डोजर’ रही. इसके बाद अब चौथे दिन हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अमन की दिशा में दिल्‍ली पुलिस की कोशिश रंग लाते हुए दिखाई दे रही है. दोनों समुदायों की ओर से आज सद्भाव का संदेश द‍िया गया है. दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में दोनों समुदायों के साथ सद्भावना बैठक आयोजित की. इस बैठक में दोनों पक्षों ने कहा कि हम सभी एकता के साथ रह रहे हैं.Also Read - दिल्‍ली में कोरोना के 1,042 नए मामले आए, 24 घंटे में हुईं 2 मौतें

Delhi | It was a confidence-building measure. All are staying unitedly. Hindus and Muslims have lived like brothers in this country and will continue to do so. We’re scaling down security arrangements: DCP North West Usha Rangnani on the Sadbhavna meeting in the Jahangirpuri area pic.twitter.com/19cGbEk0nC

— ANI (@ANI) April 22, 2022