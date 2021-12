Delhi School News: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई हैं. दिल्ली में जारी की गई कोरोना पाबंदी की वजह से राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने आदेश जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, ‘डीडीएमए के आदेश का पालन करते हुए, सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-मान्यता प्राप्त, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे.’ शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नए सर्कुलर में हालांकि CBSE परीक्षाओं को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है. आदेश के अनुसार, ‘ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां, CBSE रजिस्ट्रेशन और CBSE परीक्षाएं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए शेड्यूल के अनुसार आयोजित की जाएंगी.’Also Read - Coronavirus Update: दिल्ली में कोरोना विस्फोट, बीते 24 घंटे में करीब 500 नए केस; मुंबई में भी टूटा रिकॉर्ड

However, online teaching-learning activities, CBSE registration and examinations & related activities such as Practicals, Projects and Assignments etc for 11th & 12th standard would be conducted as per schedule, reads the new circular

