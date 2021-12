Delhi School Closed: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 5वीं क्लास के बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सर्दी की छुट्टी रहेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. बता दें कि दिल्ली में फिलहाल नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल अभी भी बंद ही है. सरकारी आदेश के अनुसार, इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किसी भी गतिविधि का संचालन नहीं किया जाएगा.Also Read - Delhi Schools Update: दिल्‍ली में एक बार फिर बंद होंगे स्‍कूल! 0.5% से ज्‍यादा हुए पॉजिटिविटी रेट तो लागू होगा कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल

Winter break for pre-primary & primary classes to be observed from Jan 1-15 for Delhi govt schools; online/offline teaching-learning activities through worksheets to not be conducted during this period: Delhi Govt pic.twitter.com/loVCiBXN3o

— ANI (@ANI) December 27, 2021