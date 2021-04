Delhi School Reopening News: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच स्कूलों को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केजरीवाल सरकार के फैसले के अनुसार, दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे. सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक क्लास में पढ़ाई नहीं होगी. हालांकि 9वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है. दिल्ली के स्कूलों में फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी. Also Read - School Reopening News: यूपी में पहली से 8वीं तक के स्कूलों को लेकर सरकार की तरफ से आया यह फैसला...

शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को नोटिस जारी कर कहा कि अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए पढ़ाई डिजिटल मोड से कराई जाए.

It is again clarified that students of any class should not be called physically in school for the Academic session 2021-22 till further orders. However, teaching-learning activities may be commenced from April 1: Delhi Education Department

