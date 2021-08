Delhi School-colleges Reopen Date: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को खोलने का फरमान जारी कर दिया है. सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली में चरणवार तरीके से स्कूलों को एक सितंबर से खोला जाएगा. पहले चरण में एक सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के क्लासेज शुरू होंगे. फिर 6ठी से 8वीं कक्षा के क्लास 8 सितंबर से शुरू किये जाएंगे. अभी प्राइमरी स्कूलों को खोलने का कोई निर्णय नहीं हुआ है.Also Read - केजरीवाल सरकार ने अभिनेता Sonu Sood को सौंपी यह जिम्मेदारी, स्कूली छात्रों की ऐसे करेंगे मदद...

दिल्ली के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्कूलों-कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को क्रमवार खोलने की अनुमति दी गई है. एक सितंबर से 9वीं से 12 वीं के स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलेंगे. इसके साथ ही सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी खोलने का फैसला किया गया है. Also Read - Delhi School Reopening Update: दिल्ली में जल्द खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? जानें CM अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया अपडेट...

सिसोदिया ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. छात्रों के आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी. अभिभावक नहीं देंगे तो आने को मजबूर नहीं होंगे छात्र, अनुपस्थित भी नहीं माने जाएंगे. Also Read - Delhi Schools Reopen: दिल्ली में जल्द खुलेंगे स्कूल, एक्सपर्ट कमिटी ने की है स्कूलों को खोलने की सिफारिश

It has been decided to resume schools, colleges, coaching activities in Delhi with all precautions, in a phased manner. From 1st Sept, classes for std 9-12 in all schools, their coaching classes as well as all colleges/universities will be permitted to resume: Delhi Education Min pic.twitter.com/ZhNpdM1mhX

