Delhi Schools Reopen Big Update: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को खोलने का फरमान जारी कर दिया है. सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली में चरणवार तरीके से स्कूलों को एक सितंबर से खोला जाएगा. पहले चरण में एक सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के क्लासेज शुरू होंगे. फिर 6ठी से 8वीं कक्षा के क्लास 8 सितंबर से शुरू किये जाएंगे. अभी प्राइमरी स्कूलों को खोलने का कोई निर्णय नहीं हुआ है.

बता दें कि इससे पहले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने बुधवार, 25 अगस्त 2021 को राजधानी के स्कूलों को खोलने को लेकर अपने सुझाव दिल्ली सरकार को सौंप दिये थे और सुझावों में स्कूलों को खोलने की सिफारिश की गई थी. समाचार एजेंसी पीटीआई के अपडेट के अनुसार विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने मान लिया है और स्कूलों को क्रमवार खोलने का आदेश दिया है.

Schools in Delhi to re-open in a phased manner. Classes for std 9th to 12th will begin from September 1st. Classes for std 6th to 8th will begin from September 8th. pic.twitter.com/BqlL0PQ0Mf

