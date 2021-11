Delhi Schools to Reopen दिल्ली के सभी स्कूल सोमवार, 29 नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए फिर से खुलेंगे. ये जानकारी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी. दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में भीषण धुंध के बाद स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. बता दें कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में ‘‘सुधार’’ के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रत्यक्ष कक्षाएं तथा सरकारी दफ्तरों को 29 नवंबर से फिर शुरू करने का बुधवार को फैसला किया था.Also Read - Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana: दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना में करतारपुर साहिब को शामिल किया

All the Schools in Delhi will reopen from 29.11.2021 for all classes. pic.twitter.com/wOHR7Y9CJ9

— Manish Sisodia (@msisodia) November 27, 2021