Delhi Schools Reopen Today: कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से बंद हुए स्कूलों के दरवाजे नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों के लिए आज फिर से खुल गए हैं. दिल्ली में आज सुबह से हो रही लगातार बारिश के बीच उत्साहित छात्र छाता लगाकर स्कूल पहुंचे और कहा कि इस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.Also Read - Weather Update Today: महाराष्ट्र-दिल्ली-राजस्थान में जोरदार बारिश जारी, फिर कहर बरपा रहा मानसून, देखें VIDEO

कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों ने पूरी तैयारी कर ली है, स्कूलों के मेडिकल रुम को आपातकालीन स्थिति केलिए आइसोलेशन रुम में बदल दिया दिया गया है. कुछ स्कूलों ने इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर और कन्सेनटरेटर की व्यवस्था भी की गई है. वहीं जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी. Also Read - Delhi Traffic Alert: दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर जलजमाव, यातायात प्रभावित- इन रास्तों से बचने की सलाह

पश्चिम विनोद नगर में राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में स्कूल पहुंची एक 12वीं कक्षा की छात्रा ने कहा कि, “फिजिकल क्लासेज, ऑनलाइन कक्षाओं से कहीं बेहतर हैं. मेरे सभी दोस्त इस दिन का इंतजार कर रहे थे.” Also Read - UP Schools Reopening: कल से यूपी में खुल रहे हैं स्कूल, सीएम योगी ने दिए हैं ये सख्त निर्देश, जानिए क्या

Schools in Delhi reopen for classes 9 to 12 from today, adhering to COVID-19 protocols; visuals from Rajkiya Sarvodaya Kanya Vidyalaya in West Vinod Nagar

“Physical classes are way better than online classes. All of my friends were waiting for this day,” says a class 12 student pic.twitter.com/QlXQB0fMlD

— ANI (@ANI) September 1, 2021