Delhi, South Delhi, SDMC, bjp, bulldozer: दिल्‍ली के जहांगीरपुरी हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद वहां चलाई गई अतिक्रमण विरोधी मुहिम भले ही अस्‍थाई रूप से रुक गई हो, लेकिन भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कई स्थानों पर एक महीने का अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करेगा. ताजा जानकारी के मुताबिक, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) के मेयर और कमिश्‍नर (एसडीएमसी) कल बुधवार को जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध निर्माण का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद सर्वे की कार्रवाई होने के बाद अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा.Also Read - दौसा दुष्कर्म और हत्या मामले को ठंडा नहीं पड़ने देगी भाजपा, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया प्लान

बता दें कि पिछले सप्ताह, जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए एक अतिक्रमण विरोधी अभियान की काफी आलोचना हुई थी. ये वही इलाका था जहां 16 अप्रैल को दो समुदायों के बीच हिंसा देखी गई. वहां कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था. Also Read - आतंकवाद के कारण 64,827 कश्मीरी पंडित परिवारों को कश्मीर घाटी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा: MHA की रिपोर्ट

Delhi | SDMC Mayor and Commissioner of SDMC will inspect the encroachment and illegal construction in the areas of Jaitpur, Sarita Vihar and Madanpur Khadar tomorrow, April 27. Action to be taken after survey in these areas. pic.twitter.com/PY3kaP9Xqr

— ANI (@ANI) April 26, 2022