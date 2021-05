Delhi CM, Delhi, COVID-19, Oxygen, Concentrator, Coronavirus, News: कोरोना वायरस महामारी से बुरी स्थिति का सामना कर रही देश की राजधानी दिल्‍ली में संक्रमितों के नए मामलों में कमी आई है. इसकी जानकारी देते हुए सीएम (Delhi CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को कहा, हम आज से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं. दिल्ली के हर ज़िले में 200-200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनाए हैं, अगर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो दो घंटे में उनके घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (oxygen concentrator) पहुंचा दिया जाएगा. Also Read - Covid-19 Vaccine देश में कब भरपूर उपलब्‍ध होंगी? एम्‍स निदेशक ने दिया ये बड़ा बयान

सीएम केजरीवाल ने कहा, " आज कोरोना के केस और कम आए हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,500 केस आए हैं, कल कोरोना के 8,500 केस आए थे. पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 11% हो गई है, कल संक्रमण दर 12% थी. दिल्ली में धीरे-धीरे कोरोना कम हो रहा है."

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हमारे डॉक्टरों, इंजीनियरों और कामगारों ने सिर्फ 15 दिनों में 1000 ICU बेड तैयार ​कर दिए, दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल है.

दिल्‍ली के हर जिले में ऑक्‍सीजन बैंक

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, हम आज से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं. हमने दिल्ली के हर ज़िले में 200-200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनाया है. ऐसे मरीज़ जो होम आइसोलेशन में हैं अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हमारी टीम दो घंटे में उनके घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा देगी.

We’re starting oxygen concentrator bank today. Essential to provide oxygen to COVID patients, on time. We’ve started this for such patients. 200 such banks set up in every dist. Our team will provide the concentrator at doorstep of patients in home isolation, if needed: Delhi CM pic.twitter.com/qhQhOsP0YY

