दिल्ली: तीन कृषि कानूनों के एक साल पूरे होने पर शिरोमणि अकाली दल ने गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब से संसद भवन के लिए मार्च निकाला. इस दौरान दिल्‍ली पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को हिरासत में लिया और उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई. वहीं, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, हम यहां पीएम मोदी को संदेश देने आए हैं कि पूरा पंजाब नहीं बल्कि पूरा देश उनकी सरकार के खिलाफ हैं.

दिल्ली पुलिस ने कहा, शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है.

Leaders of Shiromani Akali Dal have been detained and are being taken to Sansad Marg Police Station: Delhi Police

They were taking out a protest march in the national capital on the completion of one year of Centre’s three farm laws

