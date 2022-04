देश की राजधानी दिल्‍ली के जहांगीरपुरी इलाके में आज शनिवार की शाम हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा पर पथराव किया गया. इस दौरान उपद्रवियों ने आगजनी भी की है. कुछ वाहनों को आग भी लगाई गई है. इस हिंसक वारदात में तलवार और गोलियां भी चली हैं. जहांगीरपुरी इलाके में तनाव का माहौल जारी है. घटना को देखते हुए दिल्‍ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. इलाके में रैपिड एक्‍शन फोर्स की दो कंपनियां तैनात की गई है. इस हिंसा में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.Also Read - अदालत ने CBI से कहा- आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट नोटिस वापस लें, माफी मांगने की जरूरत नहीं

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दो गुटों में झड़प के बाद जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है.

Delhi | Heavy security deployed in the Jahangirpuri area after a clash between two groups. pic.twitter.com/srp5AZQuix

— ANI (@ANI) April 16, 2022