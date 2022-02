NSG, Delhi, Old Seemapuri, Bomb, Delhi Police, NSG, IED, News देश की राजधानी दिल्‍ली (Delhi) में आज गुरुवार को एक संदिग्‍ध बैग में आईईडी मिलने से सनसनी फैल गई है. ताजा जानकारी के मुताबिक, इस बैग में आईईडी (IED) मिली. जानकारी के मुताबिक, दिल्‍ली के सीमापुरी इलाके में रोड पर एक बंद घर में एक संदिग्‍ध बैग मिला है. इसके बाद पुलिस ने राष्‍ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानि NSG को सूचना देकर स्‍पॉट पर बुलाया गया. एनएसजी की टीम मौके पर हैं और दिल्‍ली पुलिस अभी इसकी जांच में जुटी हुई है.Also Read - दिल्ली में हो रही है Tiger 3 की शूटिंग, Salman Khan-Katrina Kaif की तस्वीरें... वीडियो लीक

#UPDATE IED found in the suspected bag from the house in Old Seemapuri area in Delhi. Bomb disposal squad reached the spot pic.twitter.com/mACrVM8Xa8

— ANI (@ANI) February 17, 2022