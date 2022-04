नई दिल्ली : उत्तर भारत में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है. खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर (Heat Wave in Delhi NCR) सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोग बेहाल हैं. गर्मी से निजात पाने के लिए बरबस हर किसी की निगाह ऊपर आसमान की ओर चली जाती है, ताकी कहीं से कोई बादल आता दिख जाए तो बारिश का संदेशा लेकर आ रहा हो. घुटनभरी गर्मी से निजात देने के लिए बुधवार और गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश (Delhi to get light rain or Drizzle) होने की उम्मीद है, जिससे यहां के निवासियों को गर्मी से कुछ राहत के पल मिल जाएंगे.Also Read - पुष्पा स्टाइल में कोर्ट पहुंचा जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी, बोला- हां मैं ही कसूरवार हूं, देखें वीडियो

मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि दिल्ली में अगले दो दिन यानी बुधवार और गुरुवार को बूंदाबादी या झमाझम बारिश भी हो सकती है. बारिश होने की उम्मीद कल-परसों है, लेकिन उससे पहले आज यानी मंगलवार को भी मौसम विभाग के अनुसार प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और दिन में लू (Heat Wave) चलेगी.

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन आसमान में बादलों का डेरा रहने की उम्मीद है. इसके साथ ही बूंदाबांदी और झमाझम बारिश होने की उम्मीद भी जतायी गई है. मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि बुधवार को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी और दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है.

मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को दिल्ली में दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आसमान में बादल रहने, बूंदाबांदी और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और इससे जुड़े मैदानी इलाकों में 19 से 21 अप्रैल तक तेज हवाएं चलने का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है.

गुजरे कल यानी सोमवार की बात करें हफ्ते के पहले दिन दिल्ली के सफदरजंग बेस स्टेशन पर अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा.

