Delhi to Hisar New Railway Line Project: दिल्ली से हिसार नई रेल लाइन (Delhi to Hisar) बनाई जाएगी. इस रूट पर फास्ट ट्रेन चलेंगी. हिसार एयरपोर्ट (Hisar Airport) पर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा, जिससे हिसार एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) की कनेक्टिविटी होगी. साथ ही ईस्टर्न या वेस्टर्न डेडिकेटिड रूट पर दस नए रेलवे स्टेशन (Railway Station) बनाए जाएंगे. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हरियाणा में प्रस्तावित कई रेल प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की. दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद एक प्रेसवार्ता में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्च र का महत्व बढ़ रहा है, चाहे वो रेल का हो या रोड का हो. हरियाणा में जल्द ही कई रेल प्रोजेक्ट की शुरूआत होने जा रही है.Also Read - Indian Railway IRCTC: 10 से 16 जनवरी तक इन रुट्स पर कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, चल रहा है नॉन इंटरलॉकिंग का काम

उन्होंने कहा कि रेल मंत्री से उनकी दिल्ली से हिसार नई रेल लाइन बनाने पर बात हुई है, इस रूट पर फास्ट ट्रेन चलेंगी. इससे हिसार एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी होगी. साथ ही ईस्टर्न या वेस्टर्न दोनों डेडिकेटेड रूट हरियाणा से निकलते हैं, उन पर दस नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को गांव के नजदीक स्टेशन मिल सके. हरियाणा सीएम ने कहा इसके साथ ही रोहतक की एलिवेटेड रेलवे लाइन के नीचे रोड बनाने पर बात बन गई है. कैथल की एलिवेटेड रेल लाइन पर रेलमंत्री से बात हुई है, जल्द इसका डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बन जाएगा और इसपर काम करने की अनुमति मिल जाएगी. पृथला और पलवल में भी जमीन अधिग्रहित होनी है वो काम भी जल्द शुरू होगा. जितनी जल्दी ये लिंक बनेगा, हरियाणा उतनी जल्द इकोनॉमी कॉरिडोर से जुड़ेगा. Also Read - Central Railways Mega Block: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई लोकल के यात्रियों को 36 घंटे होगी भारी परेशानी

वहीं, सीएम से मुलाकात के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्र और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है. जिसका फायदा हरियाणा को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा. अश्विनी वैष्णव ने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेल कनेक्टिविटी को लेकर जो विषय मंत्रालय के समक्ष रखे हैं, हमने भी उनका निवारण तारीखों के साथ समयबद्ध तरीके से करने का आश्वासन दिया है. हम आगे भी हरियाणा की तरक्की के लिए रेल कनेक्टिविटी के द्वार खोले रखेंगे. Also Read - Railway Board New CEO: वीके त्रिपाठी बने रेलवे बोर्ड के CEO-Chairman, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में भी कर चुके हैं काम

दिल्ली से हिसार नई रेल लाइन बनने के बाद 170 किलोमीटर की दूरी का सफर महज डेढ़ घंटे में हो सकेगा. अभी ट्रेन से दिल्ली से हिसार जाने में करीब चार घंटे का समय लगता है. यह सफर चार घंटे के बजाय जल्द ही डेढ़ घंटे में मुमकिन हो सकता है. रेलवे ने हिसार एयरपोर्ट से स्पेशल रेल लाइन बिछाने की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) मंजूर कर ली है. जिसके बाद अब रेल मंत्रालय से भी अप्रूवल मिलने जा रहा है. रेलवे के अनुसार जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा और हिसार एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा.

गौरतलब है कि रेल मंत्रालय की ओर से हाल ही में साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर के सर्वे को मंजूरी मिली है और उत्तर पश्चिम रेलवे की मंजूरी के बाद अब रेलवे बोर्ड से लेडार सर्वे का बजट सेंक्शन करवाया जाएगा.