Delhi Traffic Advisory: द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) आज देश के 15वें राष्ट्रपति (15th President of India) की शपथ लेंगी. भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ समारोह की वजह से आज (25 जुलाई) को लुटियंस दिल्ली में वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है. इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी (Delhi Traffic News Today) है और लोगों को कुछ रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है. दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यातायात के सुचारू संचालन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं.Also Read - Droupadi Murmu Oath Taking Ceremony | आज देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू, दी जाएगी 21 तोपों की सलामी | LIVE

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यात्रियों को सोमवार सुबह 9 बजे से दोपहर तक कौटिल्य मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, तीन मूर्ति गोल चक्कर, अकबर रोड, गोल मेठी गोल चक्कर, कृष्णा मेनन मार्ग, विजय चौक, के. कामराज मार्ग की ओर जाने से बचने की सलाह दी है. इसके अलावा सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर, रफी मार्ग, रेल भवन गोल चक्कर, संसद मार्ग, इम्तियाज खान मार्ग, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, पटेल चौक गोल चक्कर, रायसीना रोड, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, मौलाना आजाद रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग भी बंद रहेंगे. Also Read - आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद के विदाई संबोधन को पीएम मोदी ने प्रेरक बताया

Imtiaz Khan Marg, Gurudwara Rakabganj Road, R/A Patel Chowk, Raisina Road, Dr Rajendra Prasad Road, Maulana Azad Road and Motilal Nehru Marg from 0900 hrs to 1200 hrs on 25.07.22.

