Delhi Traffic Alert: राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में मंगलवार की सुबह बारिश हुई, जिससे जलजमाव हो गया और यातायात प्रभावित हुआ. ट्रैफिक पुलिस और लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों के मुताबिक AIIMS फलाईओवर, हयात होटल के पास रिंग रोड पर, सावित्री फलाईओवर के दोनों ओर, महारानी बाग, धौला कुआं से 11 मूर्ति का रास्ता, शाहजहां रोड, आईटीओ के डब्ल्यू प्वाइंट, लाला लाजपत राय मार्ग और मूलचंद अंडरपास उन इलाकों में शामिल हैं जहां जलजमाव होने की खबरें आईं.Also Read - Weather Update Today: महाराष्ट्र में हो रही झमाझम बारिश, दिल्ली में भी झूमकर बरस रहे बादल, देखें बारिश का VIDEO

उन्होंने बताया कि जलजमाव की वजह से कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को उन रास्तों से बचने की सलाह दी गई है. Also Read - Weather Update Today: दिल्ली-बिहार-हरियाणा-यूपी में आज बरसेंगे बादल, जानिए कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

Delhi: Rain lashes various parts of the national capital. Visuals from the area around Akshardham Temple. pic.twitter.com/nQxH3D1if4

— ANI (@ANI) August 31, 2021