Delhi Traffic Police Advisory: देश में आज मुहर्रम है. मुहर्रम के 10वें दिन आशुरा के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मुस्लिम समुदाय के लोग आज ताजिया निकालेंगे. इसको लेकर दिल्ली में कई जगहों पर रूट डायवर्ट किया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि मुहर्रम की वजह से राजधानी के कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जामा मस्जिद, चावड़ी बाजार, चौक हौज काजी, अजमेरी गेट, देशबंधु गुप्ता रोड, लोधी रोड, जोर बाग रोड, कर्बला रोड, अरबिंदो मार्ग, सराय से जोर बाग मेट्रो स्टेशन, एमबी रोड से खानपुर टी-प्वाइंट तक यातायात प्रभावित रहेगा. ताजिया के दौरान इन मार्गों पर बस सेवाओं पर असर पड़ेगा.Also Read - Delhi Traffic Police Guidelines: दिल्ली में आज इन रूट्स पर जाने से बचें, हो सकती है परेशानी, देखें ट्रैफिक एडवायजरी

इसके अलावा मथुरा रोड मोदी मिल फ्लाईओवर से आश्रम फ्लाईओवर से ट्रैफिक मोड़ा गया है. कैप्टन गौड़ मार्ग से बसें डायवर्ट रहेगी. बदरपुर से जाने वाली बसें और ट्रैफिक को मोदी मिल फ्लाईओवर मोड़ा गया है. वहीं, कालकाजी अंडरपास की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को कैप्टन गौड़ मार्ग की तरफ मोड़ा गया है. Also Read - Delhi Traffic Alert: दिल्ली में आज फिर बंद हैं कई रास्ते, इन मार्गों पर यातायात रहेगी बाधित, पढ़ें एडवायजरी

In view of #Muharram tomorrow, following traffic arrangements have been planned for the ease of commuters in New Delhi, Central, South & South East districts.

