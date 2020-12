Delhi Traffic Police Alert: किसान आंदोलन के 9वें दिन आज शुक्रवार को देश की राजधानी के कई बॉर्डर बंद हैं दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह-सुबह दिल्‍ली आने या जाने वालों के लिए सुबह- सुबह ताजा Traffic advisory जारी की है. Also Read - Farmers Protest: किसान आंदोलन पर बीच का रास्ता निकालने की तैयारी, कई मांगों पर सरकार का रुख नरम- 5 को निर्णायक बैठक!

गाजियाबाद से दिल्‍ली आने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर NH 24 किसानों के आंदोलन farmers protests के कारण बंद है. दिल्‍ली Delhi आने वाले लोगों को सलाह है कि से अप्‍सारा, भोपारा या डीएनडी ( Apsara/ Bhopra/DND) का उपयोग करें.

Tikri, Jharoda Borders are closed for any traffic movement. Badusarai border is open only for light motor vehicle like cars and two-wheelers. Jhatikara Border is open only for two-wheeler traffic: Delhi Traffic Police — ANI (@ANI) December 4, 2020

दिल्‍ली के अन्‍य बॉर्डरों में से सिुघू, Singhu, लामपुर Lampur, औचांडी Auchandi, सफीबाद Safiabad, पियाओ मनियारी Piao Maniyari, और सबोली Saboli बॉर्डर borders बंद हैं.

Singhu, Lampur, Auchandi, Safiabad, Piao Maniyari, and Saboli borders are closed. NH 44 is closed on both sides: Delhi Traffic Police — ANI (@ANI) December 4, 2020

वहीं, टीकरी Tikri, जरोठा Jharoda बॉर्डर भी Borders किसी भी तरह के ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि बदूसराय बॉर्डर Badusarai border केवल हल्के मोटर वाहन जैसे कारों और दोपहिया वाहनों के लिए खुली है. झटीकरा बॉर्डर Jhatikara Border केवल दोपहिया यातायात के लिए खुला है.