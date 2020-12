Delhi Traffic News Alert: देश की राजधानी दिल्‍ली में किसान आंदोलन (FarmerProtest) के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने जारी एडवाइजरी में वैकल्‍पिक मार्गों के बारे में जानकारी दी है. Also Read - Farmers Protest Latest News: Delhi-UP Border पर बैरिकेड्स हटाने की कोशिश, सिंघु बॉर्डर पर आंदोलन रहेगा जारी

दिल्‍ली के टिकरी बॉर्डर, झारोदा बॉर्डर, झटिकरा बॉर्डर किसी भी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद हैं. बडूसराय बार्डर केवल दोपहिया वाहनों के आवागमन के लिए खुला है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) के मुताबिक, Chilla border पर नोएडा-लिंक रोड (Noida-link road) किसानों के गौतमबुद्ध नगर द्वार के कारण बंद है.

Tikri border, Jharoda Border, Jhatikra Border are closed for any traffic movement. Badusarai Border is open only for two-wheeler traffic: Delhi Traffic Police https://t.co/RExg11vRbH

— ANI (@ANI) December 2, 2020