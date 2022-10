नई दिल्ली: दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने मंगलवार को दिल्ली में शुरू हो रही इंटरपोल की 90वीं वार्षिक आमसभा (Interpol General Assembly) के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी (Traffic advisory)जारी की है. मंगलवार को प्रगति मैदान में शुरू हो रही है और इस कार्यक्रम की वजह से राष्ट्रीय राजधानी (national capital) में चार दिनों तक यातायात प्रभावित रहेगा. इस कार्यक्रम में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इसका उद्घाटन करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को समापन समारोह को संबोधित करेंगे.Also Read - दिल्ली की इन सड़कों पर 4 दिनों तक प्रभावित रहेगा यातायात, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक अलर्ट

दिल्ली यातायात पुलिस ने लुटियंस दिल्ली में विभिन्न संगठनों को सलाह दी है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें या आयोजन के मद्देनजर चार दिनों के लिए काम के घंटों में बदलाव करें.

इंटरपोल की बैठक करीब 25 साल के बाद भारत में आयोजित हो रही है. इससे पहले 1997 में इसका आयोजन किया गया था. यातायात पुलिस ने कहा कि नई दिल्ली जिले के आसपास यात्रा करने वाले लोगों को विलंब का सामना करना पड़ सकता है और इस दौरान उन्हें वैकल्पिक रास्तों पर विचार करना चाहिए.

