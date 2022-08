Delhi Traffic Police Alert for Traffic: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को लेकर आज अलर्ट जारी किया है. अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली आ रहे हैं तो एक बार इस ख़बर को जरूर पढ़ लें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप दिल्ली के ट्रैफिक जाम में फंस जाएं. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) के लिए एक समारोह होने वाला है. इस समारोह के चलते दिल्ली के कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक होगा. ऐसे में इन रास्तों पर से ट्रैफिक डायवर्ट (Traffic Divert) कर दिया है और साथ ही यहां इवेंट के चलते भारी भीड़ भी होगी. ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने इसी जाम से बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है.Also Read - Traffic नियम तोड़ने पर Manoj Tiwari का कटा चालान, जानें Tweet कर क्या बोले BJP सांसद...

ये हैं वो रूट, जहां हो सकती है समस्या

दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर 6 रास्तों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है. पुलिस के मुताबिक रोड नंबर 51 यानि आजादपुर से मुकुंदपुर चौक (Road No 51- Azadpur to Mukundpur Chowk), रिंग रोड यानि आईएसबीटी से मुकुंदपुर चौक (Ring Road- ISBT to Mukundpur Chowk) , बुराड़ी रोड यानि कैंप चौक से बुराड़ी चौक (Burari Road- Camp Chowk to Burari Chowk), जीटी रोड यानि शक्ति नगर से आजादपुर चौक(GT Road-Shakti Nagar to Azadpur Chowk), निरंकारी कॉलोनी के पास वाला शाह आलम रोड (Shah Alam Badndh Road near Nirankari colony) और इनर रिंग रोड यानि आईपी कॉलेज से आजादपुर चौक (Inner Ring Road- I.P college to Azadpur Chowk). दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सुबह 6 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक इन रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है. तो अगर आप भी इन रास्तों से गुजरने वाले हैं या आसपास रहते हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की इस एडवाइजरी को जरूर ध्यान में रखें.

इस वजह से बचें इन रास्तों से

दिल्ली पुलिस ने इन रास्तों पर जाने से बचने की वजह भी बताई है. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, '04.08.22 को बुराड़ी ग्राउंड (निरंकारी सरोवर के सामने) में "द स्टूडेंट सेलिब्रेटिंग फ्रीडम @ 75" नाम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट आयोजित होने जा रहा है. इस इवेंट के कारण कई हिस्सों पर दोनों कैरिजवे में भारी यातायात होगा.' दिल्ली पुलिस ने लोगों को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक उन रास्तों पर जाने से बचने को कहा है.

(इनपुट- एजेंसी) )