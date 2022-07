Delhi Traffic Police Guidelines Today: दिल्ली के इन इलाकों में निकलने से पहले एक बार सोच लें, क्योंकि इन रास्तों में आज आप लंबे सड़क जाम में फंस सकते हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को पहले ही आगाह कर दिया है. आज फिर से राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सकती है. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को ही जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक आज मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के बॉर्डर पर लंबा जाम लगने का अनुमान है. कृपया मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, मान सिंह रोड, गोल मेथी जंक्शन, तुगलक रोड जंक्शन, क्लेरिजेस जंक्शन, क्यू-पॉइंट जंक्शन, सुनहरी मस्जिद जंक्शन, मौलाना आज़ाद रोड जंक्शन जाने से बचें.Also Read - Sonia Gandhi से आज फिर ED की पूछताछ, दिल्ली में इन रास्तों पर जाने से बचें | LIVE Updates:

सोमवार को जल अर्पित कर दिल्ली-एनसीआर के कांवड़िये बड़ी संख्या में ऋषिकेश और हरिद्वार से वापस अपने घरों की ओर लौटेंगे और दूसरे कि लुटियंस दिल्ली का ट्रैफिक कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की ईडी पूछताछ के चलते बिगड़ सकती है. आज सोनिया गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसके विरोध में पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठे होने वाले हैं और वहां उनका विरोध प्रदर्शन करने का प्लान है. इस वजह से इन इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था आज चरमरा सकती है. Also Read - Haridwar स्टेशन पर कांवड़ स्पेशल TRAIN में बम की सूचना से हड़कंप, पुलिस ने एक को पकड़ा

