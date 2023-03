दिल्ली में होली और 'शब-ए-बारात' के दिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर काटे गए 8,550 से अधिक चालान

Delhi News: दिल्ली में होली और ‘शब-ए-बारात’ के दिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 8,550 से अधिक चालान काटे गए. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कई दुपहिया वाहन चालकों का चालान हेलमेट नहीं पहने होने की वजह से काटे गए. वहीं, कुछ पर शराब पीकर वाहन चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया. उत्सव से पहले दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे शब-ए-बारात और होलिका दहन के दिन बाइक से ‘स्टंट’ करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतें. गत सालों में इन उत्सवों के दौरान कई युवाओं के इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और अन्य इलाकों में आकर मोटरसाइकिल और यहां तक तीन पहिया और चार पहिया वाहनों से खतरनाक ‘स्टंट’ (खतरनाक करतब) करने के मामले सामने आए थे.

ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया कि अहम स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती और कानून का सख्ती से अनुपालन कराने की वजह से इस साल होली पर जानलेवा दुर्घटनाओं की संख्या कम रही. उन्होंने बताया कि पिछले साल 9 मामलों के मुकाबले इस साल केवल पांच जानलेवा हादसे दर्ज किए गए. पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 759 यातायात पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम पूरे शहर में शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, लापरवाही से वाहन चलाने की घटनाओं को रोकने के लिए तैनात की गई थी.