Delhi Traffic Police Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज शाम के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि विशेष यातायात व्यवस्था के कारण वाहन चालकों को सोमवार शाम के समय दिल्ली के मध्य भाग में कुछ मार्गों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है. यातायात पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि यात्री शाम 4:40 बजे से 5:10 बजे के बीच कृष्ण मेनन मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जाने से बचें. पुलिस ने कहा, ''कृपया विशेष यातायात व्यवस्था के मद्देनजर शाम 4:40 बजे से 5:10 बजे तक कृष्ण मेनन मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मोतीलाल नेहरू मार्ग का इस्तेमाल करने से बचें.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि इस दौरान वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार ही यात्रा शुरू करें. क्योंकि साढ़े चार बजे के बाद 5:10 तक इन सड़कों को बंद कर दिया जाएगा. इस दौरान लोग इन सड़कों से नहीं आवागमन नहीं कर सकते. जाम से बचने के लिए वाहन चालक गूगल मैप का भी सहारा ले सकते हैं.

Traffic Alert

Kindly avoid Krishna Menon Marg, Akbar Road, Janpath and Motilal Nehru Marg from 1640 hrs to 1710 hrs due to special traffic arrangements.

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 10, 2022