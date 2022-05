नई दिल्ली: पूर्वोत्तर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बुधवार को दो लोगों द्वारा की गई गोलीबारी में दो लोग घायल होने हुए हैं. घटना में विशाल और गौरव नाम के दो लोगों को गोली लगी है. गौरव, जिसकी पत्नी पुलिस में है, उस समय घायल हो गया जब वह उसके साथ घर जा रहा था. संदिग्धों में से एक की पहचान मनीष डेढा के रूप में हुई है.Also Read - दिल्ली: सरकारी स्कूल में कक्षा में घुसकर शख्‍स ने किया छात्राओं का यौन उत्पीड़न, महिला आयोग ने जारी किया नोटिस

द‍िल्‍ली पुलिस ने बताया घटना की सूचना शाम करीब 6:10 बजे मिली. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना में विशाल और गौरव नाम के दो लोगों को गोली लगी है. पुलिस ने बताया कि संदिग्धों में से एक की पहचान मनीष डेढा के रूप में हुई है और ऐसा लगता है कि विशाल के साथ उसकी कुछ निजी दुश्मनी थी.

Delhi | A man received injuries in his arm after 3-4 rounds of firing as reported in Bhajanpura Police Station area. Delhi Police is trying to ascertain the reason behind the firing. The injured man is the husband of a Delhi Police personnel. pic.twitter.com/SqCSAbczLG

— ANI (@ANI) May 4, 2022