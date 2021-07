Delhi firing NEWS: देश की राजधानी के उत्‍तरी इलाके में कल गुरुवार को रात में दो गुटों के बीच हुए एक विवाद के बाद दो बार फायरिंग हुई. यह गोलीबारी (firing) बारा हिंदू राव क्षेत्र ( firing Bara Hindu Rao area) में हुई है. दिल्‍ली पुलिस को कल रात करीब 9:21 बजे फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी. दो गुटों की फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई है. मारे गए दो लोगों में से एक की पहचान हो गई है. ये दोनों मृतक विवाद देखतें हुए गोली का शिकार हो गए . पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है.Also Read - Weather Forecast Delhi Today: तपती हुई गरमी से बारिश ने दिलाई दिल्ली को राहत, दिन में 41.8 डिग्री तापमान के बाद रात में हुई बौछार

The firing took place twice, following a clash between two parties. Two onlookers dead, one identified: DCP (North) Anto Alphonse, Delhi Police pic.twitter.com/ggh219oCHY

— ANI (@ANI) July 9, 2021