नई दिल्ली: वाराणसी (Varanasi ) के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi mosque) में शिवलिंग (Shivling) पाए जाने के दावों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज (Hindu College ) के एसोसिएट प्रोफेसर (Associate Professor) रतन लाल को (Ratan Lal) शुक्रवार की रात गिरफ्तारी के बाद आज शनिवार को दिल्‍ली की एक कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्ष‍ित रख लिया, लेकिन इसके बाद जमानत दे दी.Also Read - डीयू के प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी पर AISA का हंगामा, छात्रों ने किया प्रदर्शन, कथित शिवलिंग पर की थी टिप्पणी

ताजा अपडेट के मुताबिक, दिल्ली कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले डीयू के प्रोफेसर रतन लाल को जमानत दे दी है. Also Read - VHP का दावा, ज्ञानवापी में मिला कथित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, कहा- हमारे पास काफी तथ्य

— Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2022

Delhi court grants bail to DU professor Ratan Lal, arrested for alleged objectionable social media post on claims of Shivling at Gyanvapi mosque

Also Read - ज्ञानवापी मामले में विवादित टिप्पणी करने वाले DU प्रोफेसर रतन लाल गिरफ्तार

कोर्ट में जब प्रोफेसर रतन लाल को ले जाया जा रहा था, तब का यह वीडियो सामने आया है. वह एक हाथ मुठ्ठी बांधकर उठाते हुए नजर आए. ऐसा लगता है, जैसे वह कोई नारा लगा रहे थे. प्रोफेसर रतनलाल को शुक्रवार की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद उन्‍हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया है.

#UPDATE | Court reserves order on bail plea or judicial custody of DU’s history professor Ratan Lal

He was arrested on Friday regarding a social media post allegedly intended to outrage reli­gious beliefs after the alleged discovery of Shivling inside Gyanvapi Mosque complex

— ANI (@ANI) May 21, 2022