Delhi Unlock News: देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus) महामारी के प्रतिबंधों में छूट (Delhi Unlock Guidelines) के अगले चरण में शैक्षणिक संस्‍थानों के ट्रेनिंग के लिए इजाजत दे दी गई है.डीडीएमए के मुताबिक, दिल्ली में शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के सभागार, सभा भवन खोले जाएंगे.

दिल्‍ली सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, स्‍कूलों व एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्‍टीट्यूट्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ अपने ऑडिटोरियम और असेम्‍बली हॉल के उपयोग की अनुमति दी गई है. दिल्ली सरकार की ताजा आदेश के मुताबिक, अब शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम/असेंबली हॉल का उपयोग कर सकेंगे.

Delhi government allows auditoriums/assembly halls in schools and educational institutions for educational training to function with 50% capacity

