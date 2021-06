Unlock Delhi: कोरोना नियमों (CoronaVirus Guidelines) की लापरवाही को लेकर राजधानी दिल्ली में पहली बार किसी बाजार पर बड़ी कार्रवाई की गई है. कोरोना गाइडलाइंस (CoronaVirus Guidelines) को तोड़कर रोज उमड़ रही लोगों की भीड़ को नियंत्रित न कर पाने और अन्य नियमों के उल्लंघन करने पर दिल्ली के फेमस लक्ष्मी नगर बाजार को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है. इस संबंध में पूर्वी जिला प्रशासन ने मंगलवार देर रात आदेश जारी कर दिया है, जिसमें 5 जुलाई तक बाजार की सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से मार्केट के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है. Also Read - Lockdown-Unlock Latest Update: देश में आज से कहां मिली है अनलॉक में छूट-कहां जारी रहेगी लॉकडाउन की सख्ती? जानिए..

पूर्व दिल्ली के जिलाधिकारी ने कोरोना नियमों के हो रहे उल्लंघन को देखकर ये बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने ऐसे बाजारों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पांच जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया है. इनमें लक्ष्मी नगर बाजार, मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगतराम पार्क, गुरू रामदास नगर शामिल हैं. Also Read - Delhi Unlock: 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, जानें दिल्ली में क्या खुला क्या बंद

Delhi | Laxmi Nagar main market and surrounding markets like Mangal Bazaar, Vijay Chowk, Subhash Chowk, Jagatram Park, Guru Ramdas Nagar shut till 10pm of 5th July for not following COVID19 appropriate behaviour: District Magistrate, East Delhi Also Read - Delhi Unlock-5: दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे बैंक्वेट हॉल, मैरिज हाउस, होटल और जिम

