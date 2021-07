Delhi Unlock: दिल्ली के मुख्य बाजारों में शामिल बाजारों को अनलॉक के तहत खोलने की अनुमति मिलने के साथ उमड़ी भीड़ और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते देखकर प्रशासन ने इन इलाके के बाजारों को 5 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया था. लेकिन, अब व्यापारियों से कोरोना के नियमों का पालन करने का आश्वासन मिलने के बाद ऊत्तरी जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज से बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है. लक्ष्मी नगर के विकास मार्ग स्थित मेन बाजार से लेकर किशन कुंज स्थित लवली पब्लिक स्कूल और उसके आसपास के बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. Also Read - Johnson & Johnson का दावा-डरने की जरूरत नहीं, इस वैक्सीन की सिंगल डोज ही कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को कर देगी बेअसर

After assurance from traders that COVID-appropriate behaviour will be followed, DDMA, District East, directs that the Main Bazar, Laxmi Nagar from Vikas Marg to Lovely Public School, Kishan Kunj and its surrounding markets are hereby allowed to open w.e.f today- July 3, 2021. pic.twitter.com/aKjsFWNoUc Also Read - Unlock Delhi: कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर हुई बड़ी कार्रवाई, 5 जुलाई तक बंद किए गए दिल्ली के ये मार्केट

अनलॉक के बाद अबतक नहीं बढ़ी है खरीदारों की संख्या-कहा एक लीची विक्रेता ने

Fruit sellers at Delhi’s Okhla Mandi say things are pacing up but people still not buying like before. “Situation is better, but even after unlock, sales haven’t gone up due to people having insufficient money. Lockdown has economically affected everyone,” says litchi seller Haji pic.twitter.com/EpkJMRFtkM

— ANI (@ANI) July 3, 2021