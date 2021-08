Delhi Unlock Update: राष्ट्रीय राजधानी में सभी साप्ताहिक बाजार नौ अगस्त से खुलेंगे. यह जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दी. कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में 19 अप्रैल को लागू लॉकडाउन के कारण साप्ताहिक बाजार बंद थे.Also Read - दिल्ली में दो मंजिला इमारत ढही, कई लोग दबे, बचाव कार्य जारी

बाद में हर निगम क्षेत्र में एक साप्ताहिक बाजार को कोविड उपयुक्त व्यवहार और आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करने के साथ खोलने की अनुमति दी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इन बाजारों से जुड़े गरीबों की आजीविका को लेकर चिंतित है और लोगों से अपील की कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुसरण करें. Also Read - Delhi Lockdown Update: क्या मॉल, बाजारों को मिलेगी रात 10 बजे तक कामकाज की अनुमति? कारोबारी संगठन की मांग

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘सोमवार से साप्ताहिक बाजार खोले जा रहे हैं. ये गरीब लोग हैं. सरकार उनकी आजीविका को लेकर काफी चिंतित है. बहरहाल, हर किसी का स्वास्थ्य एवं जीवन भी महत्वपूर्ण है. मैं हर किसी से अपील करता हूं कि इन बाजारों के खुलने के बाद कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाएं.’’ Also Read - Delhi Metro Pink Line: पिंक लाइन शुरू होने से यात्रियों के लिए आसान हुआ सफर, जानिए- डीएमआरसी के लिए क्या रहीं चुनौतियां?

Weekly markets are being opened from Monday. These r poor people. Govt is quite concerned about their livelihoods. However, everyone’s health and lives are also imp. I urge everyone to follow Covid appropriate behaviour after these mkts are opened.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2021