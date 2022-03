Delhi Unlock Update: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी मास्क (Delhi Mask New Rules) की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया है. गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार (DDMA) की बैठक यह फैसला लिया गया है. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई है.Also Read - The Kashmir Files पर दिए बयान के विरोध में हुई केजरीवाल के घर तोड़फोड़, 'हत्या की साजिश'- AAP

Delhi | Consensus made in the DDMA meeting to scrap the imposing of fine for not wearing masks. The penalisation is likely to be done away with: Sources

— ANI (@ANI) March 31, 2022