Delhi Unlock Update: दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है. राष्ट्रीय राजधानी में AQI गंभीर स्तर पर है. बीते कई दिनों से प्रदूषण के मामलों में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों को खुद के वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन यानी मेट्रो और बसों से चलने की सलाह दी जा रही है.

इन सबके बीच दिल्ली सरकार ने इस दिशा में बड़ा फैसला किया है. दिल्ली सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA से बसों और मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत देने के लिये नियमों में छूट की अपील की थी. इसे डीडीएमए ने स्वीकार कर लिया है.

Intra-State movement of buses (DTC as well as Cluster) permitted with 100% seating capacity of buses along with standing passengers upto 50% of seating capacity of a bus. In case of buses, boarding allowed only from rear door while de-boarding allowed only from front door: DDMA

