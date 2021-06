देश की राजधानी दिल्‍ली में अगले चरण के अनलॉक (Delhi Lockdown Unlock) की प्रक्र‍िया में कल यानि सोमवार से पार्क, गार्डेन, गोल्फ क्लब खुल जाएंगे. दिल्‍ली में कल से कस्‍टमर, रेस्‍टोरेंट में बैठकर खाना खा सकेंगे और बार में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे शराब पी सकेंगे. दिल्ली में COVID प्रतिबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है. रेस्तरां (Restaurants) और बार (Bars,) में बैठने की 50% क्षमता के साथ शुरू होंगे. रेस्‍टोरेंट्स सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और बार में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ग्राहकों को बैठने की अनुमति है. Also Read - COVID19 Cases Updates: 81 दिन बाद कोरोना के नए मामले 60 हजार से नीचे, 24 घंटे में 1576 मौतें

दिल्ली में COVID प्रतिबंधों में ढील पहली से दी गई छूट को अगले 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया गई है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा है कि दिल्ली में सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब सोमवार से खुलेंगे, बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति होगी.

The relaxations in COVID restrictions in Delhi further extended till 5 am of 28th June.

Restaurants and bars allowed up to 50% of the seating capacity from 8 am to 10 pm and 12 pm to 10 pm respectively. pic.twitter.com/81Vw5xr2Jr

