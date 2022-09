Central Vista Avenue, Central Vista Avenue video, Central Vista, Delhi, Kartavya Path, Kartavya Path video, : देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के विजय चौक से इंडिया गेट तक पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू (redeveloped Central Vista Avenue,) का यह वीडियो ( Central Vista Avenue video) आज बुधवार को सामने आया है. ड्रोन से शूट किया गया यह वीडियो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के शानदार नजारे को दिखाता है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) विजय चौक से इंडिया गेट तक पुनर्विकसित ‘सेंट्रल विस्टा एवेन्यू’ का उद्घाटन कल गुरुवार को करेंगे. इसे कर्तव्य पथ (Kartavya Path) के नाम से जान जाएगा.Also Read - सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र , बोले- देश के 80 फीसदी स्कूल कबाड़खाने से भी बदतर

देश की राजधानी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक स्थान माने जा रहे पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में पैदल रास्ते पर लाल ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चारों ओर हरियाली है और इसका क्षेत्रफल 1.1 लाख वर्ग मीटर है. राजपथ पर 133 से अधिक प्रकाश स्तंभ, 4,087 पेड़, 114 आधुनिक संकेतक और कई बगीचे हैं.

यह पहली परियोजना है, जो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत पूरी हुई है. एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, 900 से अधिक प्रकाश स्तंभ हैं, जिनमें राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच राजपथ पर लगे और अन्य बगीचों के प्रकाश स्तंभ शामिल हैं. प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य सेंट्रल विस्टा को चौबीसों घंटे पैदल चलने वालों के लिये अधिक अनुकूल बनाना है. आठ सुविधा खंड बनाए गए हैं, जबकि चार पैदल यात्री अंडरपास पूरे खंड में बनाए गए हैं. इसके अलावा लाल ग्रेनाइट से बनीं 422 बेंच हैं.

#WATCH | Delhi: Visuals from the redeveloped Kartavya Path that will soon be opened for public use pic.twitter.com/YUoNXFToRL

— ANI (@ANI) September 7, 2022