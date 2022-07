Delhi Water Crisis: दिल्ली के LG वीके सक्सेना (VK Saxena) ने राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल की मांग (Water Crisis) को पूरा करने और इस मामले में उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगे. उपराज्यपाल (Delhi LG) ने कहा कि दिल्ली में रोजाना करीब 28 करोड़ गैलन (एमजीडी) पीने के पानी की कमी है. उपराज्यपाल ने ट्वीट किया, ‘दूसरों को दोष देने के बजाय, आइए हम मिलकर पानी का संरक्षण और अपने भूजल को बढ़ाकर राजधानी को आत्मनिर्भर बनाएं. आपके सुझावों और भागीदारी से ही हमें इसे हासिल करने में मदद मिलेगी.’ पानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है. इसे हरियाणा से दो नहरों – कैरियर-लाइन्ड चैनल (368 एमजीडी) और दिल्ली उप-शाखा (177) – और यमुना (65 एमजीडी) के माध्यम से 675 एमजीडी पानी मिलता है.Also Read - दिल्ली के उपराज्यपाल का सख्त निर्देश-मानसून से पहले जर्जर इमारतों को बनाओ या ढहा दो

With a shortage of 280 MGD, Delhi's water demands are unsustainable.

Instead of blaming others, let us together make the Capital self-sufficient by conserving water & augmenting our groundwater.

Your suggestions & participation only will help us achieve this.#ForABetterDelhi pic.twitter.com/yqrxJC0p85

— LG Delhi (@LtGovDelhi) July 4, 2022