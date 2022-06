Delhi Water Crisis: देश की राजधानी इन दिनों पानी की भारी किल्‍लत से जूझ रही है. उत्‍तर भारत में गर्मी अपने प्रचंड रूप में है. जिसके चलते अब दिल्‍ली को जल संकट भी गहराने लगा है. आलम यह है कि बीते 48 घंटों से राजधानी के कई इलाकों को पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर दिल्‍ली वालों का गुस्‍सा जमकर फूट रहा है. उत्‍तरी दिल्‍ली के केशव पुरम में रहने वाले वाले सुनील गुप्‍ता ने बताया कि बीते दो दिन से पानी की सप्‍लाई नहीं हुई है. इलाके के ही कुछ लोगों से पता चला कि 15-15 मिनट के लिए दो बार पानी आया लेकिन दूसरी मंजिल पर रहने के कारण प्रेशर की कमी के चलते उन्‍हें पानी नसीब ही नहीं हुआ.Also Read - सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत, 14 दिन बढ़ाई गई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की न्यायिक हिरासत

मटियाला निवासी मनोज वशिष्‍ठ ने ट्विटर पर लिखा, "दिल्‍ली में पानी की भारी कमी है. मिस्‍टर सीएम (अरविंद केजरीवाल) क्‍या आप इसपर ध्‍यान दे रहे हैं. मटियाला रीजन, नन्‍हें पार्क, गली नंबर-3 में पानी नहीं आ रहा है."

Scarcity of drinking water in Delhi ,Are you paying heed to it https://t.co/pWkCU01I61? No supply in Matiyala region nanhe park gali no.3#arvindkejariwal#jalboard Delhi — Manoj Vashistha (@ManojVa26978011) June 27, 2022

संगम विहार निवासी संजू जाट ने स्‍थानीय एमएलएल प्रकाश जरवाल को टैग करते हुए लिखा, “सर, ए ब्‍लॉक, संगम विहार साउथ दिल्‍ली में बीते 10 दिन से पानी नहीं आया है. हमें इससे काफी दिक्‍कतें आ रही हैं. दिल्‍ली जल बोर्ड की हेल्‍पलाइन 01129234747 पर रोज पानी के टैंकर के लिए फोन कर रहा हूं लेकिन कोई मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है. बताइये बिना पानी के हम कैसे जियेंगे?”

@PrakashJarwal Sir here’s not water from last 10 days in A block Sangam Vihar South Delhi and we suffering badly and also I’m calling regularly on @DelhiJalBoard Helpline 01129234747 daily for water tanks but no one is answering my phone

Tell me how can we survive without water? — Sanju Jatt (@sanjujatt57) June 27, 2022

there is no water supply in onkar nagar tri nagar , ZRO kanhaiya nagar delhi , pls do the needful at the earliest — dhiraj koli (@dhiraj_140) June 27, 2022

@ArvindKejriwal what happen sir … you said there will be water supply 24×7 in delhi and we don’t need water pump for water … haha that’s a joke .

Again no water in delhi west zone from past 2 days . When will this problem solve please answer or resign. — Ganit Sharma (@GanitSharma5) June 27, 2022