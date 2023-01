Delhi Water Supply: दिल्ली के इन इलाकों में आज और कल वाटर सप्लाई रहेगी बाधित, जल बोर्ड ने किया ट्वीट-पानी स्टोर कर लें

Delhi Water Supply: दिल्ली के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में आज गुरुवार और कल शुक्रवार (12 और 13 जनवरी) को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. दिल्ली जल बोर्ड ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है. जल बोर्ड ने कहा है कि दो दिनों तक जल का आपूर्ति बाधित रहेगी, किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए पानी स्टोर कर लें. दरअसल, हैदरपुर जल शोधन संयंत्र में नई पाइपलाइनों को आपस में जोड़ने के काम चल रहा है, इसलिए आज और कल कई इलाकों में वाटर सप्लाई बाधित रहेगी.

दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट कर दी है जानकारी