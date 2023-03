Delhi Water Supply Crisis: दिल्ली के इन इलाकों में कल नहीं होगी पानी की सप्लाई, हजारों लोगों पर पड़ेगा असर, देखें पूरी लिस्ट

Delhi Water Supply Crisis: राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार यानी 13 मार्च को लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. दक्षिणी दिल्ली में रखरखाव व मरम्मत की वजह से मुख्य पंप सेट बंद रहेंगे और 14 मार्च की सुबह से सप्लाई सामान्य रूप से जारी हो जाएगी. दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, कैलाश नगर, सराय काले खां, जल विहार, लाजपत नगर, मूलचंद अस्पताल, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, देवली, अंबेडकर नगर, ओखला, कालकाजी, कालकाजी एक्सटेंशन, गोविंदपुरी, जी.बी. पंत पॉलिटेक्निक, श्याम नगर कॉलोनी, ओखला सब्जी मंडी, अमर कॉलोनी, दक्षिण पुरी, पंचशील पार्क, शाहपुर जाट, कोटला मुबारक पुर, सरिता इहार, सिद्धार्थ नगर, अपोलो, जी.के. उत्तर, मालवीय नगर में पानी की सप्लाई नहीं होगी.

इसके अलावा जिन इलाकों में जल संकट रहेगा उनमें डियर पार्क, गीतांजलि एन्क्लेव, री निवासपुरी, जी.के. दक्षिण, छतरपुर, एनडीएमसी का हिस्सा और उनके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं. दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, मंगलवार सुबह पानी का प्रेशर कम रहेगा. इसकी वजह से पानी की दिक्कत हो सकती है. जल बोर्ड ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे से 12 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बाधित रहेगी.