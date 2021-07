Delhi weather latest update: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह से घनघोर बादल छाए हैं और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में आज से लेकर अगले दो दिनों तक तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश होगी. पिछले दो दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है, उत्तराखंड-जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से बादल फटने की घटनाएं भी हुई हैं.Also Read - दिल्ली में मानसून के अनुमान में कहां हुई गड़बड़ी, जानिए मौसम विभाग की सफाई

दिल्ली के मौसम की बात करें तो पिछले कई दिनों से मॉनसून का इंताजर यहां जारी है. बादल आते थे और बिना बरसे रूठकर चले जा रहे थे. आज सुबह से बादलों ने फिर डेरा डाला और कई इलाकों में बारिश हो रही है. इससे पहले सोमवार को भी गर्मी और उमस से बेहाल दिल्लीवासी बारिश का इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई. आज सुबह से कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है.

Also Read - Lightning Strikes: आकाशीय बिजली से बचने के क्या हैं उपाय, कैसे पता करें आप इसकी चपेंट में आएंगे या नहीं, यहां जाने सबकुछ

Finally Monsoon Rains over Delhi! Even though monsoon conditions were prevailing last 2-3 days, @Indiametdept was waiting for these rains to declare monsoon onset.

Last 2 days it rained everywhere surrounding Delhi, except Delhi.@DrJitendraSingh @moesgoi pic.twitter.com/6xqtGEBdRf

— Madhavan Rajeevan (@rajeevan61) July 13, 2021