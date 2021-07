Delhi Weather Latest Update: दिल्ली में हालांकि पिछले दो दिन कुछ देर के लिए हल्की बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है. लेकिन हल्की बारिश होने के बाद दिल्ली में तापमान फिर बढ़ेगा और कुछ दिनों तक गर्मी से ऊमस का प्रकोप जारी रहेगा. इसकी वजह है कि एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों से पश्चिमी विक्षोभ दूर हो गया है. इसकी जानकारी देते हुए आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जेनामनी ने बताया है कि अभी दिल्लीवासियों को 7-8 जुलाई तक मानसून के लिए इंतजार करना होगा. Also Read - Delhi-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश; लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली थोड़ी राहत

उन्होंने बताया कि मानसून का ये ब्रेक या कमजोर मानसून देश के कुछ हिस्सों में 8 जुलाई तक यूं ही जारी रहेगा. इसकी वजह से कही हल्की बारिश होगी कहीं गर्मी जारी रहेगी और बारिश ना के बराबर होगी. इसके साथ ही कई राज्यों मे भीषण बारिश होगी तो कई राज्यों के लोगों को बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा.

Though Delhi witnessed a brief spell of rain, the temperature will once again go up. Western disturbances have moved away and monsoon is not coming till July 7-8. Break or weak monsoon will continue in parts of country till July 8: RK Jenamani Sr scientist, IMD pic.twitter.com/DwdvKlyFjd

