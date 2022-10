Delhi, weather, weather update, weather News, rain, नई दिल्ली: दिल्ली में न्यूनतम तापमान मंगलवार को 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मौसम विभाग ने बादल घिरे रहने के साथ शाम 6 बजे के अगले दो घंटे में मध्यम से भारी तीव्रता के साथ बारिश का अनुमान जताया है. अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ स्थानों (नरेला, बवाना, अलीपुर, कंझावला, रोहिणी, बडिली), पानीपत (हरियाणा) शामली (यूपी) के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश होगी.Also Read - IND vs SA मैच को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों पर चलने से बचे; देर तक चलेंगी मेट्रो, पार्किंग के विशेष नियम

क्षेत्रीय मौसम केंद्र नई दिल्ली शाम 6 बजे मौसम को लेकर जारी अनुमान के अपडेट में यह बात कही है.

Thunderstorm with moderate to heavy intensity rain would occur over and adjoining areas of few places of Delhi (Narela, Bawana, Alipur, Kanjhawala, Rohini, Badili), Panipat (Haryana) Shamli (UP) during next 2 hours: Regional Met Centre New Delhi issues weather update at 6 pm

— ANI (@ANI) October 11, 2022