दिल्ली-हरियाणा-यूपी के इन इलाकों में अगले 2 घंटे में होगी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी

Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी और हरियाणा के कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है. क्षेत्रीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 घंटों के दौरान पानीपत, गन्नौर (हरियाणा) बड़ौत, बागपत, नंदगांव, इगलास, बरसाना, राया, हाथरस, मथुरा, जलेसर, सदाबाद (यूपी) के अलग-अलग इलाकों में और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी. बारिश से वायु प्रदूषण से काफी हद का निजात मिलने की संभावना है. हालांकि बारिश के बाद कोहरे की दस्तक हो सकती है.

उधर, पहाड़ी राज्यों में मौसम खराब है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है. बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड पड़ने लगी है. सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी होने की संभावना है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5.4, पहलगाम में 2.9 और गुलमर्ग में माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लद्दाख क्षेत्र के द्रास कस्बे में न्यूनतम तापमान माइनस 1.1, कारगिल में 1.6 और लेह में माइनस 2.6 दर्ज किया गया.